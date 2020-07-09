رياضة | الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية لمنافسة غريمه التقليدي على صفقة قوية لخطفها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر الزمالك رغبة من جديد في ضم باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي في الصيف المقبل لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق.

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وتواصل احد مسئولو الزمالك مع باهر المحمدي في الساعات الماضية وأقنعه بالانضمام إلى النادي في نهاية الموسم الجاري وأن الأبيض سينهي كافة التفاصيل مع الإسماعيلي.

كما سيبدأ الفارس الأبيض في التفاوض مع إدارة نادي الإسماعيلي في الأيام القليلة الماضية لتخفيض مطالبهم قليلا وحسم الصفقة خاصة بعد أن طلب النادي الحصول على 200 مليون جنية لبيع اللاعب.

يذكر أن النادي الأهلي من أبرز المهتمين بضم باهر المحمدي في الصيف وتفاوض بالفعل مع اللاعب وناديه ولكن المقابل المادي يعوق الصفقة حاليا.