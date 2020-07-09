رياضة | كارتيرون يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما خرجوا من حسابات المدرب بالموسم الجديد.

ويأتي عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض على رأس الراحلين عن الزمالك هذا الموسم، بعدما أصبح بعيدًا عن حسابات المدرب الفرنسي تمامًا، ويبحث اللاعب عن عرض مناسب له للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء هذا الصيف.

ويغادر ايضًا قلعة ميت عقبة هذا الموسم محمد عنتر لاعب الزمالك بعدما فشل في إقناع الجهاز الفني بمستواه خلال الفترة الماضية ولم يشارك في أي مباراة بالموسم الحالي.

وخرج من حسابات المدرب الفرنسي ايضًا اللاعب كريم بامبو حيث لم يقتنع المدرب بمستواه الفني، وأعطاه الضوء الأخضر للبحث عن فريق جديد للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.

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قائمة الراحلين عن الزمالك تضم إمام عاشور وإسلام جابر ولم يشارك الثنائي سوي في مباريات قليلة مع الفريق الأبيض تحت قيادة المدرب الفرنسي، ولم يستقر اللاعبين على وجهتهما المقبلة حتي الآن.

ولم يحسم "كارتيرون" مصير الكونغولي كابونجو كاسونجو في انتظار ما ستسفر عنه الصفقات الصيفية للفريق، وإن الأقرب رحيله هذا الصيف، بعد حسم الزمالك التعاقد مع الأنجولي آري بابل لاعب فريق أول أغسطس.

بينما تقرر تجديد إعارة الثنائي معروف يوسف المعار للمقاولون العرب، ورزاق سيسيه المعار للإتحاد السكندري.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق حسم 5 صفقات جديدة للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد منهم آري بابل، وحمزة المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي، بالإضافة لـ 3 لاعبين لم يتم الكشف عن هويتهما حتي الآن.