رياضة | رسميا.. بيليجريني مديرا فنيا لريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. بيليجريني مديرا فنيا لريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، اليوم الخميس، تعيين التشيلي مانويل بيليجريني في منصب المدير الفني الجديد للفريق بداية من الموسم المقبل.

وسيتولى بيليجريني تدريب ريال بيتيس بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

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وحقق بيليجريني العديد من النجاحات خلال مسيرته التدريبية، كان أبرزها مع مانشستر سيتي حيث فاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بجانب لقبين في كأس رابطة المحترفين.

وجاءت آخر محطة في مسيرة بيليجريني التدريبية عبر بوابة ويستهام يونايتد حيث قاده لمدة 19 شهرا قبل إقالته في كانون ديسمبر الماضي.

وسيكون بيتيس رابع محطة لبيليجريني في الدوري الإسباني بعد فياريال وريال مدريد وملقة.