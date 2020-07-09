رياضة | بالأسماء.. الزمالك ينتظر موافقة كارتيرون لحسم 3 صفقات سوبر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. الزمالك ينتظر موافقة كارتيرون لحسم 3 صفقات سوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

باتريس كارتيرون يحسم صفقات الزمالك

ينتظر مسئولو الزمالك الرد النهائي من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن 3 صفقات نجح الزمالك في الحصول علي توقيعهم.

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إدارة الزمالك ترغب في استطلاع رأي الفرنسي باتريس كارتيرون في صفقات الأبيض الجديدة قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع أنديتهم.

من جانبه تحدثت مصادر صحفية عن موافقة كارتيرون علي صفقتي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي والانجولي أري بابل لاعب أول أغسطس.

وقي سياق متصل رفض باتريس كارتيرون إعلان قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الزمالك في الوقت الحالي وقرر عمل اعادة تقييم لجميع اللاعبين لأخذ القرار النهائي.