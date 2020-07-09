رياضة | زيدان يتحدث عن مواجهة ألافيس في الليجا.. ويعلن جاهزية هازارد وفاران

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن مواجهة ألافيس في الليجا.. ويعلن جاهزية هازارد وفاران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدا أمام ديبورتيفو ألافيس في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"نفكر بالفوز بمباراة الغد فقط ولا شيء أخر".

وأضاف :" غداً أمامنا نهائي آخر ولم نحقق شيء بعد، تبقى اربع نهائيات ونحن كفريق نريد الاستمرار بما حققناه".

وتابع :"نحن بحالة جيدة ونركز على مباراة الغد فقط، لا يمكن تغيير الجدول وسنقوم بعملنا".

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وأشار :"هازارد تدرب معنا و هو جاهز للعب الاربع مباريات المُتبقية ومباراة دوري الأبطال، هو على ما يرام و نتمنى ان يساعدنا بالمراحل التالية".

وأضاف :"هازارد يريد اللعب معنا وهو ليس خائف ، غيابه كان صعب، اجرى فحوصات وأموره جيدة جداً هو ليس مصاب ولكن يعاني من بعض الآلام بعد المباريات والتدريبات، هو بحالة جيدة وسيكون معنا غدا".

وزاد :"فاران سيلعب غدا، لن يكون هناك مخاطرة وهو جاهز 100%، لا احب المخاطرة وفاران جاهز".

وأوضح :"يوفيتش لن يكون معنا ولا نريد المخاطرة، اتمنى أن يكون بحالة جيدة، وسنعول عليه في الموسم المقبل".

وأكمل :"نعم شاهدت مباراة برشلونة امس، لن اقول لك إذا إعجبت بطريقة لعبهم، إشاهد المباريات عندما يتسنى لي الوقت لأني احب كرة القدم فقط.".