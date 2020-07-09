رياضة | سولسكاير يوجه رسالة مثيرة لبوجبا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر سولسكاير يوجه رسالة مثيرة لبوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن فريقه يجب أن يكون واقعيا في سوق الانتقالات بسبب التأثير المالي لجائحة فيروس كورونا.

وارتبط اسم يونايتد بجيدون سانشو لاعب بروسيا دورتموند وجاك جريليش لاعب أستون فيلا لكن سولشار أوضح أن الجائحة غيرت نظرة النادي إلى أسعار اللاعبين.

وأبلغ سولسكاير الصحفيين قبل مواجهة أستون فيلا المتعثر في وقت لاحق يوم الخميس:" يجب أن يكون الأمر واقعيا، أعتقد أن العالم كله تغير على الجانب المالي والنظرة إلى أسعار اللاعبين".

وأضاف:" لا أفكر على المدى القصير أو مناسبة الأمر لي على المدى القصير، أفكر دائما على المدى البعيد وأحاول إبرام صفقات جيدة".

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وأوضح:" سأكون حريصا فيما يتلق بالمال ومالي الشخصي أيضا".

وأكد سولسكاير أن يونايتد يأمل في بقاء الفرنسي الدولي بول بوجبا الذي تألق منذ عودته من إصابة في الكاحل،وينتهي عقد بوجبا بنهاية الموسم المقبل لكن يونايتد يملك حق تمديد التعاقد لعام آخر.

وقال سولسكاير:" أريد بقاء أفضل اللاعبين، أرى أن بوجبا يتحسن شيئا بشيء منذ عودته من الإصابة".

وأتم المدرب النرويجي:" إنه يستمتع بما يقدمه ودعونا نرى أين سيأخذنا ذلك".