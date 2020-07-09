رياضة | الزمالك إلى برج العرب للانتظام في معسكر مغلق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك إلى برج العرب للانتظام في معسكر مغلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي القاهرة متوجهة إلى الاسكندرية من أجل الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب لمدة أسبوعين.

وكان الفريق قد خاض أول تدريباته اليوم بعد العودة وخضوع اللاعبين لمسحات كورونا للاطمئنان عليهم.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق في مدينة برج العرب استعدادا لاستئناف المبارايات المحلية والإفريقية للابيض خلال الفترة المقبلة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.