الامارات | عيسى بوصيم مدربا مساعدا في فريق اتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى بوصيم مدربا مساعدا في فريق اتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عبر حسابها في "تويتر" تعيين المدرب المواطن عيسى بوصيم آل علي ضمن الجهاز الفني المساعد للفريق الأول، للعمل مع المدرب الاوروغياني خورخي داسيلفا استعدادا للموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

وحصل عيسى بوصيم على الرخصة الآسيوية عام 2018، كما سبق وحصل على العديد من الدورات والورش التدريبية التخصصية، وبدأ مسيرته التدريبية في اتحاد كلباء عام 2011 مساعدا لفريق تحت 13 سنة، ثم مدربا لفريق تحت 17 سنة في الموسم الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة علي كانو إن الادارة تعمل على استراتيجية بعيدة المدى تمنح الفرص لابناء النادي للاحتكاك واكتساب الخبرة.

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