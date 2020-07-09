الامارات | محمد صلاح يوجه رسالة ضاحكة إلى روبرتسون

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوجه رسالة ضاحكة إلى روبرتسون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم المصري محمد صلاح سعادته بحصوله على تمريرة حاسمة من زميله في ليفربول أندي روبرتسون، ما قاد الفريق إلى الفوز الذي حققه على برايتون 3-1 أمس، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "لقد تدربنا على ذلك أمس وقبل يومين أيضاً"، وأضاف مازحاً: "أخيراً روبو منحني تمريرة حاسمة، وأنا سعيد بذلك". وعن فرصه في الفوز بجائزة هداف الدوري، التي فاز بها في الموسمين الماضيين، قال صلاح: "دعونا نتعامل مع الأمر مباراة تلو الأخرى".

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