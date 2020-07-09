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الامارات | محمد صلاح يوجه رسالة ضاحكة إلى روبرتسون

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم المصري محمد صلاح سعادته بحصوله على تمريرة حاسمة من زميله في أندي روبرتسون، ما قاد الفريق إلى الفوز الذي حققه على برايتون 3-1 أمس، ضمن الجولة 34 من الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "لقد تدربنا على ذلك أمس وقبل يومين أيضاً"، وأضاف مازحاً: "أخيراً روبو منحني تمريرة حاسمة، وأنا سعيد بذلك". وعن فرصه في الفوز بجائزة هداف الدوري، التي فاز بها في الموسمين الماضيين، قال صلاح: "دعونا نتعامل مع الأمر مباراة تلو الأخرى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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