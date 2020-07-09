شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: مصر قالت نرجع الدوري رجعنا فى ثانية.. بس الحكام تخف على الاسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الاسماعيلى أن سبب اعتراضه الوحيد على عودة الدوري كان ضيق الوقت مبدياً إعجابه بتطبيق نظام الخمس تغييرات فى المباراة ، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت : "كنت معترض على عودة الدوري بسبب ضيق الوقت فقط ، لكن أول لما مصر قالت نرجع رجعنا عالطول ، ولايفرق معانا مين ياخد الدوري أو مين يهبط ، بلدى قالت نرجع رجعنا فى ثانية وهنتحمل كل الضغوط "

ويضيف مدرب حراس الاسماعيلى :" فكرة حلوة تطبيق نظام الخمسة تغييرات فى المباراة والتوقف مرتين خلال اللقاء لم أكن أعرفها ، هتساعد شوية مع ظروف كورونا ويضيف ساخراً :"بس أهم حاجة والنبى الحكام ميضايقوش الاسماعيلى ويخفوا علينا شوية".

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وفى وقت سابق ، كشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، أن 90% من لاعبى فريقه يرفضون عودة بطولة الدورى ويفضلون بداية موسم جديد، مؤكداً وجود زيادة كبيرة فى أوزان لاعبى الدراويش، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "قمنا بإجراء مسحة كورونا الأولى اليوم، وتحدثت مع لاعبى الإسماعيلى وجدت 90% منهم يرفضون عودة الدورى بعد توقف 4 أشهر ويفضلون بداية موسم جديد، عن طريق بداية فترة إعداد قوية بدون ضغوط ".

وأضاف سعفان الصغير، "لاحظنا زيادة هائلة فى أوزان لاعبى الإسماعيلى اليوم، حتى قبل أن نخوض أول مران، وجدت الزيادة واضحة على ملابسهم العادية، حتى حراس المرمى لديهم زيادة كبيرة فى الوزن وهو أمر خارج عن إرادتهم لطول فترة التوقف، ونخشى وقوع إصابات بين صفوف الإسماعيلى بعد 120 يوماً من التوقف، ولكن لم يعد الحديث مجدياً سوف نبدأ الاستعداد لعودة الدورى السبت المقبل".