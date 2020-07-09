مران الأهلى.. تدريبات بدنية لاستعادة اللياقة والرشاقة

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جدة - عمرو شويل خاض النادى الأهلى تدريبات قوية على ملعب التتش اليوم الخميس، اشتملت على جانب بدنى وفنى استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الأهلى منح اللاعبين راحة غدا الجمعة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق مرانه فى الخامسة عصر السبت المقبل.

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وكان الأهلى قد اجرى المسحة الطبية الثالثة أمس الأربعاء، ضمن البرتوكول الذى حددته وزارة الشباب والرياضة، كما أجرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وتوماس بينكيل مخطط الأحمال مسحة طبية أمس بعد عودتهما من سويسرا مساء الاثنين الماضى وينتظر الثنائى نتيجة المسحة من أجل قيادة مران الفريق.

وحضر رينيه فايلر مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، الخميس، قبل نهايته بدقائق، وحرص على متابعته من خارج ملعب التتش، حيث تواجد المدرب السويسرى خارج الملعب برفقة توماس بينكيل مخطط الأحمال لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التى أجراها الثنائى، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام مران اليوم، وعقد محاضرة فى بداية المران لشرح البرنامج التدريبى والتأكيد على بعض التعليمات الفنية والخططية التى يقوم الفريق بتنفيذها، ويستعد الأهلى لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تقام فى سبتمبر المقبل.