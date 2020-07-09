شكرا لقرائتكم الاهلي يستقر على إغلاق ملف صفقة "جوهرة" صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقترب مسئولو النادي الأهلي من إغلاق ملف الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي بسبب الخلاف الواضح بين الناديين حول قيمة الصفقة فقد حاولت إدارة القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية إقناع نظيرتها في صن داونز بالإستغناء عن اللاعب لكن االنادي الجنوب أفريقي تمسك باللاعب قبل أن يضع شروطاً تعجيزية لإتمام الصفقة الأمر الذى جعل إدارة الأهلي تستقر بنسبة كبيرة للغاية على الإنسحاب من الصفقة وعدم المُضي قدماً في حسمها بسبب موقف صن داونز الذى يبدو أنه سيُقي على لاعبه المؤثر لرغبته في المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعدما خرج من النسخة الحالية على يد الأهلي من دور الثمانية في مارس الماضي.

Advertisements

ويُعد سيرينو واحداً من اللاعبين القلائل الذين طلبهم رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالاسم لقناعته التامة بقدراته الفنية وفضّله عن لاعبين كثيرين وأكد المدير الفني للأهلي أن "جوهرة صن داونز" سيرينو لاعب رائع ويجيد اللعب بكلا القدمين ولا يخطئ المرمى فى التصويب، بالإضافة لكونه لاعباً جوكر يستطيع اللعب فى أكثر من مركز، الهجوم والجناح الأيمن والجناح الأيسر وصانع الألعاب.

مسئولو الأهلى سبق وإستثنوا سيرينو من التسعيرة الموضوعة للتعاقد مع اللاعبين الأجانب، حيث تم رفع القيمة الموضوعة لشرائه من 2 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار، وهو مبلغ كبير لم يدفعه الأهلى فى أى لاعب أجنبى من قبل ولا يتناسب مع الظروف المالية الصعبة التى يعانى منها العالم كله حاليًا جراء "جائحة" كورونا، لكن إدارة القلعة الحمراء قررت رفع المبلغ المرصود لضم اللاعب الأوروجويانى استجابة لطلب رينيه فايلر، وفتح الأهلى خطوط اتصال مع النادى الجنوب أفريقى بهدف حسم مصير اللاعب والتعاقد معه، قبل أن يُفكر مسئولو القلعة الحمراء بجدية في إغلاق الملف والتفكير في لاعب بديل.