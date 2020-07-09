شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يلحق بالزمالك فى برج العرب بعد الخضوع لمسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخلف التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عن السفر مع فريقه الي برج العرب للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لاستئناف الدوري، وذلك بسبب عدم خضوعه لمسحة كورونا بسبب وصوله القاهرة امس قادما من تونس، حيث سيخضع اللاعب للمسحة خلال الأيام المقبلة مع حازم امام كابتن الفريق الذي لم يسافر مع الزمالك الي برج العرب أيضا، ويلحق الثنائي ببعثة الفريق في المعسكر.

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وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك، ان سبب استبعاد حازم امام كابتن الفريق من السفر مع زملاءه الي برج العرب للدخول في معسكر مغلق، هو عدم خضوع اللاعب لمسحة كورونا الأخيرة التي خضع لها الفريق أمس، علي ان يجري المسحة في الأيام المقبلة وينضم بعدها الي معسكر الفريق في الإسكندرية ، وأعلن كارتيرون استبعاد حازم عقب انتهاء المران الأول الذي أقيم صباح اليوم، حيث خاض الفريق مرانه اليوم علي مجموعتين الأولى بدأت في السابعة والنصف صباحا بينما الأخرى في الثامنة والنصف صباحا، ويأتي قرار كارتيرون قبل سفر الفريق لبرج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المقرر بعد استئنافه الفريق تدريباته عقب العودة بعد غياب طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

من ناحية اخري كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك ، أن نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد التي خضع لها كريم بامبو لاعب الفريق جاءت إيجابية ، مشيراً إلي أنه بعد عدة أيام سيخضع اللاعب لمسحة طبية أخرى لتأكد من سلامته ، وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : "الإجراءات احترازية في معسكر الزمالك ببرج العرب على أفضل مستوى لكل اللاعبين ".