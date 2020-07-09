شكرا لقرائتكم الزمالك يستبعد اخصائي التأهيل من المعسكر بعد تأكد إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك استبعاد محمد سيد ميشو اخصائي التأهيل بالفريق من معسكر برج العرب المقرر انطلاقه اليوم عقب التأكد من اصابته بفيروس كورونا بعد ارسال اتحاد الكرة ما يفيد إيجابية عينة مسحة ميشو ، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن المسحة الثانية التى خضع لها فريق الزمالك للكشف عن فيروس كورونا، أسفرت عن ظهور حالة جديدة فى الفريق والتى تحمل الرقم 5 داخل الفريق بعد اصابة كل من مصطفى فتحى وكريم بامبو والدكتور محمد عيد ومنتصر الرملاوى ادارى الفريق، وعمل " اليوم السابع " ان إدارة الزمالك استبعدت ميشو من المعسكر علي ان يخضع للعزل لمدة 14 يوما.

من ناحية أخرى، استبعد الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حازم إمام الظهير الأيمن وكابتن الزمالك من معسكر الفريق المقرر انطلاقه بعد قليل فى برج العرب بالإسكندرية، وأعلن كارتيرون استبعاد حازم عقب انتهاء المران الأول الذى أقيم صباح اليوم، وخاض الفريق مرانه اليوم على مجموعتين الأولى بدأت فى السابعة والنصف صباحا والأخرى فى الثامنة والنصف صباحا.

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ويأتى قرار كارتيرون قبل سفر الفريق لبرج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المقرر بعد استئنافه الفريق تدريباته عقب العودة بعد غياب طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

مران اليوم هو الأول لفريق الزمالك عقب فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد غياب دام لمدة 3 أشهر و26 يومًا، بواقع 118 يومًا، منذ أخر مران خاضه الفريق الأبيض يوم 14 مارس الماضى، بعدما تم إلغاء مران الفريق بسبب سوء الأحوال الجوية وتأجيل منافسات الدورى الممتاز، ومن ثم تعليق منافساته بشكل كامل بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يُقرر اتحاد الكرة استئناف منافسات الدورى الممتاز مرة أخرى بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.