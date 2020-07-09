شكرا لقرائتكم صحيفة تونسية تكشف صفقة جديدة للأهلي من الترجي التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تونسية أن النادي الأهلي يستهدف ضم أسامة الجزيري لاعب فريق كرة اليد بنادي الترجي، لضمه قبل انطلاق الموسم الجديد وقال خالد فرج وكيل أعمال اللاعب في تصريحات لصحيفة الشروق الجزائرية أن النادي الأهلي قدّم عرضًا رسميًا لشراء موكله قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضح الوكيل أن الأهلي قدم عرضا مغريا بضم اللاعب قيمته 2 مليار دينار تونسي أي ما يعادل أكثر من 10 ملايين جنيه مثري لضم اللاعب المميز والذي يمثل المنتخب التونسي لكرة اليد أيضًا.

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ويستعد الأهلي لاستئناف دوري كرة اليد حيث أعلن اتحاد اليد، في وقت سابق عن استكمال مسابقة الدوري والذي يتصدره الزمالك برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.