شكرا لقرائتكم اتحاد اليد: فتح باب التقدم للمتطوعين وتذكرتى تنسق الحضور الجماهيرى لكأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد كواليس استعدادات مصر لإستضافة كأس العالم لكرة اليد 2021 مؤكداً أنه سيتم فتح الباب للمتطوعين والتعاون مع شركة تذكرتى لإقرار نظام الفان أى دى ، وقال هشام نصر فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت :" سوف ندشن خلال الساعات القليلة موقعاً عبر الانترنت لإختيار المتطوعين لكأس العالم لليد وإجراء مقابلات مع الاشخاص الذين سيتقدموا حتى يكون هناك وقت كافى لدخولهم بروفات لتنظيم الحدث الضخم"

ويضيف رئيس إتحاد كرة اليد :" سيكون هناك تعاون مع شركة تذكرتى لإعتماد نظام الفان أى دى لدخول المشجعين وحجز التذاكر عن طريق الانترنت بحيث يكون للمشجع رقم كرسى معروف قبل أن يذهب للملعب وسط وجود كاميرات مراقبة لجميع الاماكن لخروج المونديال بشكل يليق بإسم مصر".

وأضاف هشام نصر، "كل الصالات التى تستضيف مونديال اليد بها ملاعب تدريب ملحقة، وستكون ذخيرة لمصر فى كافة الألعاب الأخرى طوال السنوات المقبلة، مصر بتتحدى المستحيل لتقهر الظروف وتعيد الظهور على مسرح الأحداث العالمية من جديد بتنظيم مونديال يضاهى الأحداث العالمية".

وتابع رئيس اتحاد كرة اليد، "نسابق الزمن لاستضافة 32 فريقا لأول مرة فى تاريخ كأس العالم، كلفنا النجم حسين لبيب بمهمة مدير بطولة كأس العالم، ونتعاقد مع وسائل الانتقال من خلال برامج الكمبيوتر حتى يكون فيه نظام سهل، تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة لأن كل جهات الدولة تريد تنظيم بطولة تليق باسم مصر".

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وفى وقت سابق ، أكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، أن أسباب التراجع عن قرار إلغاء الدورى يرجع لكون الاتحاد تابعا للدولة المصرية، ولابد أن يلتزم برؤيتها، وقال هشام نصر فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "اتحاد اليد اسمه الاتحاد المصرى لليد، إذن فهو تابع للدولة المصرية، ولابد أن يلتزم بتوجهاتها، كنا نرغب فى إلغاء المسابقة، ولكن كان قرار الدولة عودة الأنشطة الرياضية لتجهيز المنتخبات قبل بطولة كأس العالم التى تستضيفها مصر 2021".

وأضاف هشام نصر، "المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد كان يرى عدم ضرورة استكمال الدورى، ولكن الدولة المصرية كان قرارها استكمال الدوريات فى مختلف الألعاب، ونحن جزء من الدولة وعلينا تنفيذ جميع القرارات".

وتابع رئيس اتحاد كرة اليد، "فى الوقت الحالى نجهز الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ثم يخضع اللاعبون للفحوصات الطبية ثم ندخل معسكرات لتجهيزهم فنياً وبدنياً "

وتابع هشام نصر، "من أكبر مشاكلى حالياً عدم وجود إمكانيات لبعض الأندية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لأنها مكلفة مادياً، وتحدثت مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للوصول لحل بحيث يمكن تطبيق حلول بديلة كأن يتم اعتماد بروتوكول غير مكلف مادياً ومناسب طبياً فى ظل عدم قدرة اتحاد اليد على الوفاء بالتزامات هذه الأندية وتحدثت مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد للحصول على دعم مادى لهذه الأندية".