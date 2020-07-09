شكرا لقرائتكم 4 معلمين يمنحون "وسط" الأهلي لقب "البريمو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات فريق الأهلي يضم خط وسط قوي للغاية بعد تماثل حمدي فتحي ومحمد محمود للشفاء من الأصابة الطويلة التى حرمت الثنائي من التدريبات والمباريات طوال الشهور الماضية ، فقد أجرى حمدي فتحي جراحة غضروف الركبة التى تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطني الأول في نوفمبر الماضي وغاب بسببها طوال الفترة الماضية عن تدريبات الفريق قبل أن ينتظم اللاعب في تدريبات الأهلي منذ أيام ليؤكد جاهزيته للمشاركة مع الفريق حينما يتم إستئناف الدوري يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة تجميد عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وتُعد عودة حمدي فتحي للفريق قوية وإضافة كبيرة للفريق خلال الفترة المقبلة لما يمثله حمدي فتحي من قدرات فنية عالية ، كما تماثل محمد محمود للشفاء من جراحة الرباط الصليبي التى أجراها قبل أشهر طويلة وبدأ يُشارك تدريجياً في التدريبات منذ أمس ، الأربعاء، الأمر الذي يفتح باب عودته للمباريات مرة أخرى مع عودة الدوري.

وبعودة حمدي فتحي ومحمد محمود أصبح "وسط" فريق الاهلي يضم 4 لاعبين على مستوى عالً من القدرات الفنية العالية وهم ، عمرو السولية والمالي آليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود فضلاً عن الصاعد الواعد عربي بدر بجانب عودة أكرم توفيق المُعار من الجونة وهذا يؤكد أن فريق الاهلي سيكون لديه خط وسط قوي للغاية سيُساعده على تحقيق طموحاته المحلية والقارية.