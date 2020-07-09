شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر الإنتاج الحربى بإجراء مسحة كورونا الرابعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الانتاج الحربى اخطاراً من اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان بإجراء مسحة كورونا الرابعة للفريق والجهاز الفنى والادارى والعاملين بالنادى اليوم الخميس ، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى جاءت سلبية مائة بالمائة فيما كشف المسحة الثانية عن وجود حالة إيجايبة بالجهاز الطبى فيما لاتزال هناك شكوك حول نتائج المسحة الثالثة.

وتعافى طبيب الإنتاج الحربى الذى أثبتت المسحة الثانية إصابته بكورونا حيث دخل فى عزل منزلى لمدة 14 يوماً وتناول العقاقير الطبية طبقاً للبروتوكول المتبع بالتنسيق مع اتحاد الكرة وجاءت المسحة الثالثة له سلبية ليقترب من العودة لممارسة عمله بشكل طبيعى

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ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وسادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب إعلان الإدارة عزمها التراجع عن قرار تخفيض العقود بعد قرار عودة مسابقة الدورى، وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30%، تطبيقاً للاتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حال إلغاء مسابقة الدورى، ومع عودتها يحصل اللاعبون على عقودهم كاملة

وعقد عامر جلسة مع اللاعبين فى أول مران لهم استعداداً لعودة الدورى طالبهم خلالها بالتألق فى المسابقة واستعادة المربع الذهبى من جديد، مشيداً بدورهم مع النادى وترحيبهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة