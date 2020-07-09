شكرا لقرائتكم الزمالك يصل برج العرب على " اوتوبيسين " لإقامة معسكر مغلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم الي برج العرب للدخول في معسكر مغلق لمدة 15 يوما استعدادا لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وغادرت بعثة الزمالك مقر النادي علي مجموعتين، حيث استقلت كل مجموعة اتوبيس لتطبيق التباعد الاجتماعي وخوفا علي صحة اللاعبين، وذلك عقب مران اليوم ، حيث استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور وذلك بمقر النادي ، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث خاضت مجموعة التدريب في الثامنة والنصف والأخرى في التاسعة والنصف ، وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش و عبدالله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام و أحمد عيد.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود علاء ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد، ولم يذكر الموقع الرسمي مشاركة حازم امام في التمرين.

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وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدن، كما خاضت المجموعتين بعض تدريبات الرشاقة والمرونة وذلك تحت قيادة الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، وامير عبدالعزيز المدرب العام واحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد .

من ناحية اخري قرر مسئولو الزمالك استبعاد محمد سيد ميشو اخصائي التأهيل بالفريق من معسكر برج العرب المقرر انطلاقه اليوم عقب التأكد من اصابته بفيروس كورونا بعد ارسال اتحاد الكرة ما يفيد إيجابية عينة مسحة ميشو ، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن المسحة الثانية التى خضع لها فريق الزمالك للكشف عن فيروس كورونا، أسفرت عن ظهور حالة جديدة فى الفريق والتى تحمل الرقم 5 داخل الفريق بعد اصابة