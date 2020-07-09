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الابتسامة تسيطر على لاعبى الأهلى في مران اليوم

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جدة - عمرو شويل اعتلت الابتسامة على وجه أكثر من لاعب خلال مران الأهلى الذى أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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وظهر على معلول ومحمد هانى وكهربا وأحمد الشيخ في مران الأهلى فى حالة من التفاؤل خلال التدريبات، وهو ما ينعكس إيجابيا على أداء اللاعبين خلال المباريات المقبلة.

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وحضر رينيه فايلر مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، الخميس، قبل نهايته بدقائق، وحرص على متابعته من خارج ملعب التتش، حيث تواجد المدرب السويسرى خارج الملعب برفقة توماس بينكيل مخطط الأحمال لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التى أجراها الثنائى، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام مران اليوم، وعقد محاضرة فى بداية المران لشرح البرنامج التدريبى والتأكيد على بعض التعليمات الفنية والخططية التى يقوم الفريق بتنفيذها، ويستعد الأهلى لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تقام فى سبتمبر المقبل.

 

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