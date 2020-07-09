شكرا لقرائتكم سموحة يدرس استعارة باسم على من الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو سموحه برئاسة فرج عامر استعارة باسم على ظهير أيمن الأهلى المعار للجونة حتى نهاية الموسم لتدعيم الجبهة اليمنى للموج الازرق فى ظل النقص العددى الذى يشهده هذا المركز منذ بداية الموسم وإشراك بعض لاعبى الوسط به لسد العجز وهو ما شدد عليه حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الذى طالب بضرورة تدعيم مركزى ظهيرى الجنب سواء اليمين او اليسار بعد التاكد من عودة احمد فتوح لنادي الزمالك بعد انتهاء إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجارى .

وينتظر مسئولو سموحه الجلسة المقرر إنعقادها بين فرج عامر ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لبحث عدة أمور خاصة بالصفقات بين الناديين في ظل رغبة سموحة تمديد إعارة ثلاثة لاعبين من الأهلي وهم ، ناصر ماهر وصلاح محسن ووكريم يحيي ، ويرغب رئيس النادي السكندري في عقد جلسة مع الخطيب خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الإتفاق حول هذه الأمور وحسم مصير المُعارين في ظل العروض التى تأتي للاعبين لاسيما وأن سموحة يتطلع لحسم صفقاته سريعاً، ويمتلك الفريق السكندري خمسة لاعبين مُعارين من الأهلي ، وهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم