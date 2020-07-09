شكرا لقرائتكم شوبير يكشف مستقبل الشناوى ومحمد شريف مع الأهلى.. وعلاقة جيرالدو ببقاء أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، أن تمديد القلعة الحمراء لتعاقدها مع محمد الشناوى حارس مرمى الفريق لمدة خمسة أعوام قرار صائب تماماً ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : "الشناوى حارس مرمى مصر الأول بلامنازع ، قرار تمديد تعاقده 5 سنوات مناسب تماماً لاسيما أن عمره 31 عاماً وأمامه 7 سنوات أخرى فى الملاعب قد يلعب حتى 38 سنة إذن التمديد له طبيعى والاهلى سيحتاج يجدد له مرة أخرى لمدة عامين ، وهذا طبيعى فى عالم حراسة المرمى أنا مثلا بطلت وعندى 37 سنة وكان قدامى وقت ألعب بس الحضرى طلع وقتها كويس وكان عندى ثلاثة عروض ولكن فضلت الاعتزال".

ويضيف شوبير:"سعد سمير مازال أمامه الكثير وقد يكمل فى الملاعب لعامه السابع والثلاثين إذن التجديد له أمر منطقى للغاية ، إدارة الاهلى بدأت تفكر فى تأمين كل نجومها مبكراً منعاً للأزمات".

وعن وليد ازارو قال شوبير: "عودة وليد ازارو للأهلى مرتبطة برحيل جيرالدو لإفساح مكان فى قائمة الفريق الأحمر".

وعن مروان محسن قال حارس الاهلى الاسبق :" مروان سيمدد تعاقده مع الاهلى الاسبوع المقبل ولا أعلم سيكون فئة أولى أو ثانية".

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وعن محمد شريف قال شوبير :" فرصة عودته تساوى فرص استمراره مع انبى ، فايلر طلب مراقبته مرة أخرى لإتخاذ قرار نهائى بشأنه".

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلي ، قد أعلن عن تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة ، كما أعلن توفيق عن تمديد عقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة، جاء ذلك فى ضوء تكليفات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير احتياجاته الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة ، خاصة أن الشناوي وسعد سمير من الركائز القوية والتى تعطي للنادي بإخلاص كبير .

وقال أمير توفيق إن تمديد عقد اللاعبين الكبيرين يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة ، وأضاف أن التفاوض مع الشناوي وسعد لم يستغرق وقت وكانت هناك إستجابة سريعة وتقدير منهما لرغبة النادي فى استمرارهما أطول فترة ممكنة.

وأكد مدير التعاقدات على أن إدارة الأهلي حريصة على تقدير كل أبنائها الذين يعطون بإخلاص . واذا كان هناك تعاون كبير من جانب الشناوي وسعد وهذا ليس بجديد عليهما . لكن كان هناك أيضًا تقدير من جانب الإدارة التى تعمل على توفير كل أحتياجات الفريق لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على الصعيدين المحلي والقاري.