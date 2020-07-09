شكرا لقرائتكم الجونة يعلن عودة البرتغالى بيدرو بارنى إلى القاهرة لقيادة مران الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحبت الصفحة الرسمية لنادى الجونة عبر انستجرام بعودة البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى لفريق الكرة لقيادة مران الفريق بعد طول غياب بسبب تعليق رحلات الطيران بسبب جائحة كورونا ،ويواصل الفريق الساحلى تدريباته ملتزماً بالإجراءات الاحترازية خلال المران والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا.

البرتغالي بيدرو بارني الذي تولى تدريب فريق الجونة مؤخرا، خاض مع الفريق 7 مباريات بالدوري قبل توقف المسابقة، فاز في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، كما سجل الفريق تحت قيادته 7 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف، ليحتل الجونة المركز الـ11 برصيد 20 نقطة.

من جانبه، قال نادر شوقى الرئيس التنفيذى للشركة المسئولة عن إدارة نادى الجونة، فى تصريحات سابقة إن فريق الكرة بدأ التدريبات الثلاثاء الماضي، ويقوم بعمل مسحة كل 5 أيام، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، موضحاً أن الجونة أجرى 4 مسحات حتى الآن وكانت هناك عينة إيجابية واحدة فى المسحة الثانية.

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وفضل نادى الجونة انتظار نتائج المسحة الثانية رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى لبدء التدريبات الجماعية وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية تأكد وجود حالة إيجابية واحدة فى النادى، وبناء عليه تم إبلاغ اتحاد الكرة بالحالة واتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً للبروتوكول الطبي المرسل من اتحاد الكرة ووزارة الصحة.

وأكد نادر شوقى أنه فى آخر 6 أسابيع من دورى الموسم الحالى سيتحدث مع الأهلى بشأن اللاعبين المعارين وحسم مصيرهم، حيث يضم فريق الجونة 4 لاعبين معارين من الأهلى بالموسم الحالى، وهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار.