مصدر باتحاد الكرة: ظهور إصابة جديدة بكورونا بين صفوف الزمالك

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جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن المسحة الثانية التى خضع لها فريق الزمالك للكشف عن فيروس كورونا، أسفرت عن ظهور حالة جديدة فى الفريق والتى تحمل الرقم 5 داخل الفريق بعد اصابة كل من مصطفى فتحى وكريم بامبو والدكتور محمد عيد ومنتصر الرملاوى ادارى الفريق.

من ناحية أخرى، استبعد الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حازم إمام الظهير الأيمن وكابتن الزمالك من معسكر الفريق المقرر انطلاقه بعد قليل فى برج العرب بالإسكندرية، وأعلن كارتيرون استبعاد حازم عقب انتهاء المران الأول الذى أقيم صباح اليوم، وخاض الفريق مرانه اليوم على مجموعتين الأولى بدأت فى السابعة والنصف صباحا والأخرى فى الثامنة والنصف صباحا.

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ويأتى قرار كارتيرون قبل سفر الفريق لبرج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المقرر بعد استئنافه الفريق تدريباته عقب العودة بعد غياب طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

مران اليوم هو الأول لفريق الزمالك عقب فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد غياب دام لمدة 3 أشهر و26 يومًا، بواقع 118 يومًا، منذ أخر مران خاضه الفريق الأبيض يوم 14 مارس الماضى، بعدما تم إلغاء مران الفريق بسبب سوء الأحوال الجوية وتأجيل منافسات الدورى الممتاز، ومن ثم تعليق منافساته بشكل كامل بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يُقرر اتحاد الكرة استئناف منافسات الدورى الممتاز مرة أخرى بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

وقرر مسئولو الزمالك تخصيص غرفة لكل لاعب فى معسكر الفريق ببرج العرب، المقرر انطلاقه اليوم الخميس، لتطبيق الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعى بأكبر قدر ممكن خلال معسكر الفريق وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا، ضمن الضوابط الاحترازية الخاصة بالبرتوكول الطبى الموضوع داخل القلعة البيضاء من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى أرجأ إعلان قائمة المعسكر إلى اليوم الخميس، انتظارا للحصول على نتائج المسحة الثانية التى خضع لها اللاعبون، ليتمكن من معرفة حالة جميع أفراد الفريق قبل التوجه لمدينة برج العرب لدخول المعسكر الذى يأتى ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات الكروية.