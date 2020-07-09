شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: ملعبا أسوان والمصرى يؤخران إعلان جدول الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن جدول الدورى سيتم اعلانه فور وصول الموافقات الأمنية عليه حيث سيتم ارساله للأندية استعدادا لإستئناف المسابقة، وأوضح مسئولو الجبلاية أن سبب تأخر اعلان الجدول هو عدم تحديد ملاعب نهائية لبعض الأندية مثل أسوان والمصرى البورسعيدى وطنطا، وأنه يتم حاليا انهاء هذه الأمور مع الجهات الأمنية قبل اعلان الجدول بشكل رسمى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن أسوان طلب اللعب على استاد الشرطة الرياضى بالعباسية وهو ما لم يتم حسمه، كما توجد مفاضلة بين أكثر من ملعب لاستضافة المصرى مثل ستاد الاسماعيلية وستاد المكس وبرج العرب، وهو ما لم يتم حسمه أيضا، وهذه الأمور تؤخر اعلان جدول الدورى.

Advertisements

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس المقبل بدلا من 7 أغسطس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي استدعى تبكير إقامة المباريات التي كان مقررا إقامتها يومي الانتخاب 11و12 أغسطس.

من جهته أكد حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن المسابقة ستستأنف يوم 6 أغسطس بمباراة واحدة من المباريات المؤجلة كما كان مقررا.