شكرا لقرائتكم تقارير سعودية: الأهلى يوافق على تمديد إعارة أزارو للاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موافقة النادي الأهلي على تمديد إعاراة مهاجمه وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي.

وكان وليد أزارو مهاجم الأهلى، قد انتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر كانت من المفترض أن تنتهي آخر يونيو الماضي قبل أن يوقف فيروس كورونا جميع الدوريات فى مختلف أنحاء العالم.

وحسبما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن الأهلي وافق على تمديد إعارة الدولي المغربي وليد أزارو بصفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

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أضافت، إن أزارو لايزال يتدرب منفردا في إحدى الصالات الخاصة في مدينة الأحساء بعد امتناعه عن الدخول لتدريبات الاتفاق الجماعية بسبب نهاية إعارته في يونيو الماضي.

تابعت، إن وليد أزارو مهاجم الأهلى هو من تسبب في تأخير إعلان تمديد عقده بعدما طلب زيادة في راتبه مع الإتفاق.

جدير بالذكر أن أزارو رفض التواجد في تدريبات فريقه حتى يتم الاستقرار على تمديد إعارته من قبل الأهلي المصري.