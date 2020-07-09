أحمد عيد ساخرا: الأهلى خد لقب القرن علشان بيطلع تانى وبيخرج من دور الـ8

جدة - عمرو شويل واصل أحمد عيد عبد الملك، كابتن الزمالك السابق، تصريحاته الداعمة لأحقية ناديه فى لقب نادى القرن، ساخرا من فوز الأهلى بهذا اللقب الشرفى.

وكتب أحمد عيد عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر": "في محامي ميعرفش في الكورة من يومين كان بيتريق علينا أننا بناخد المركز التاني واللي هو ميعرفوش أنه واخد نادي القرن علشان كان بيطلع مركز تاني ويخرج من دور الـ ٨"



أحمد عيد

وكان أحمد عيد قد أكد أن أكثر فريق حقق بطولات دورى الأبطال فى القرن العشرين وهو ما لم يحققه فريق أخر غيره، كما انه حقق بطولة كأس السوبر الأفريقى مرتين فى القرن العشرين أيضا.

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ونشر عبد الملك فيديو عبر موقع انستجرام يدعو فيه للاحتفال قائلا: "أكتر فريق بطولات حاصل على بطولات دورى الأبطال 4 مرات فى القرن العشرين محدش عملها وكاس السوبر الأفريقى مرتين محدش عملها فى القرن العشرين" ويظهر فى الفيديو عبارة الزمالك نادى القرن الافريقى" باللغة الإنجليزية، ومعها تاريخ الاحتفال 9/7 .

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قال إنه قرر اعتماد يوم 9 من شهر يوليو موعدا للاحتفال بلقب نادى القرن الحقيقى - مثلما اقترح أحمد عيد عبد الملك-، وعرضت اللجنة المكلفة بملف نادى القرن فى الزمالك تقرير اجتماعها على مرتضى منصور، رئيس النادى، بعدما عقدت اللجنة اجتماعا شهد المناقشة حول تحضير عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادى فى اللقب الأفريقى، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى.

وحضر اجتماع لجنة ملف نادى القرن، الذى عقد فى مقر نادى الزمالك، أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك إلى جانب كل من هانى زادة وأحمد مرتضى وعلاء مقلد ثلاثى مجلس إدارة القلعة البيضاء، محمد بيومى خبير لوائح كرة القدم، وشهد استعرض بعض الملفات التى تملكها اللجنة