تطورات جديدة في أزمة نادي القرن.. الأهلي والزمالك.. من البداية لأحتفالية ميت عقبة الخميس

يجهز مسئولو الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، احتفالية كبرى بعدما اعتبروا أن الزمالك هو بطل القرن الحقيقى معلنين عن مفاجآت كبيرة للجماهير.

واختار الزمالك يوم 9 -7 من كل عام للاحتفال بلقب القرن، فى إشارة إلى حصول الزمالك على 9 بطولات أفريقية، وحصول الأهلى على 7 بطولات وذلك عام 2000 لحظة تتويج الأهلى باللقب من الاتحاد الأفريقى، وهو ما يراه مجلس الزمالك غير عادى، لأن الزمالك كان أكثر فريق فى أفريقيا حصولا على البطولات.

تعود قصة نادى القرن الأفريقى إلى نهاية عام 1993، حينما استقر الكاف على عمل تصنيف للأندية فى القارة السمراء وفقاً لنتائج كل نادٍ فى المشاركات القارية، ووقتها لم تكن هناك فكرة للإعلان عن نادٍ بطلا للقرن الأفريقى، وتم تشكيل لجنة أندية خلال هذه الفترة والتى أقرت نظام النقاط يتم على أساسه ترتيب الأندية الأفريقية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

جاء اعتماد لجنة الأندية بالكاف على 3 بطولات حينها وهى كأس الأندية للأبطال بالنظام القديم وكأس أبطال الكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقى، وكان يتم احتساب النقاط بـ4 للفريق البطل و3 للوصيف و2 للفريق الذى يصل إلى نصف النهائى ونقطة واحدة للفرق التى تودع البطولات من ربع النهائي، كما ينال بطل السوبر الإفريقى نقطة واحدة أيضًا.

ولعل أبرز المحاور التى يعتمد عليها الزمالك فى القضية هى:

الـ9 أكبر من الـ7

أول محور يعتمد عليه الزمالك هو أنه الأكثر تتويجاً بالألقاب الأفريقية فى القرن العشرين، بعدما حقق 9 ألقاب قارية، فى الوقت الذى حقق فيه الأهلى المتوج بلقب نادى القرن 7 ألقاب فقط، رافضاً فكرة النقاط التى اعتمدها الكاف لاختيار نادى القرن، ويتهم مصطفى مراد فهمى سكرتير عام الكاف السابق بابتداعها لتفصيل اللقب على الأهلى الذى ينتمى إليه.

5 نهائيات أفريقية

من ضمن ملف الزمالك سيكون ملف البطولات الـ 5 التى حصل عليها الزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بمسماها القديم والجديد، والتى كان يتربع بها الزمالك على عرش الكرة الأفريقية حتى أوائل الألفية الثالثة والتى سيطر الأهلى على بطولة أفريقيا لعدة مواسم مختلفة، حيث حصل الزمالك على بطولة دورى أبطال افريقيا أعوام 1984 و1986 و1993 و1996 و2002.

لائحة الاختيار الظالمة

يطعن الزمالك على لائحة اختيار لقب نادى القرن والتى أقرها الاتحاد الأفريقى عام 94، وكذلك الطعن على طريقة الحساب التى لجأ اليها الاتحاد الأفريقى من أجل حساب نقاط كل فرق القارة لاختيار نادى القرن، حيث كشف مصدر داخل ادارة نادى الزمالك أن لجنة نادى القرن ستتسلم خلال أيام نص الشكوى من المحامى البرتغالى التى سيتم تقديمها إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الأفريقى للمطالبة بالحصول على لقب نادى القرن الأفريقى عن القرن الماضى بدلا من الأهلي

تصريحات سابقة لشوبير

تستعين اللجنة المسئولة عن ملف نادى القرن بالزمالك بفيديو خاص للإعلامى أحمد شوبير عن حديث أحد الأشخاص عن مصطفى مراد فهمى، وقت ترشحه فى انتخابات الأهلى الماضية على منصب نائب الرئيس، والذى حاول تعريف أعضاء الجمعية العمومية بمصطفى مراد فهمى عن دوره فى منح الأهلى لقب نادى القرن، وقت وجوده بمنصبه الحساس داخل الكاف.

الاستعانة بـ"فيكن"

تتواصل لجنة ملف نادى القرن بالزمالك مع الدكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الأفريقى، من أجل الاستعانة به ملف القضية والذى أكد أنه لم يشارك فى وضع معايير اختيار نادى القرن فى أفريقيا، مشيراً إلى أن مصطفى مراد فهمى سكرتير الاتحاد السابق هو من حدد المعايير ووضع النظام الخاص بالنقاط للأندية فى أفريقيا بعد استشارة عبده صالح الوحش المدير الفنى السابق للاتحاد الافريقى لكرة القدم، مشدداً على أنه لا يمكن أن يقوم مصطفى مراد فهمى بأى شىء بدون موافقة عيسى حياتو رئيس الكاف أو الإدارة التنفيذية للكاف وقتها.

من جهته، قرر الأهلي محاولة منع الزمالك من إقامة احتفاليته، من خلال إرسال خطاب إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "إعلام المصريين" المالكة لقناة نادي الزمالك.

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وأرسلت إدارة الأهلي خطابا إلى الشركة، تطلب فيه إيقاف قناة الزمالك عن المشاركة في الترويج لاحتفالية نادي القرن، مطلقا عليها لقب "الاحتفالية الكاذبة".

الأهلي وصف الاحتفال بأنه يمثل تعديا صارخا على حقوق الملكية الفكرية للنادي، مشيرا إلى أن ذلك يخالف الحقيقة والواقع، قبل اللوائح والقوانين.

وأوضح الأهلي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح لقب نادي القرن للأهلي في 22 مايو/آيار 2001، وتسلم النادي الجائزة في احتفالية "كاف" التي أقيمت في جنوب أفريقيا حينذاك.

وأوضح النادي أنه قام بتسجيل العلامة التجارية التي تتضمن أنه نادي القرن بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وفقا للقرار الرسمي الصادر عن "كاف".

ووصف الأهلي أن ما تقوم به قناة الزمالك يمثل تعديا على العلامة التجارية للنادي المالك الحصري لها، والتي اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وأشارت إدارة الأهلي في خطابها إلى أنها قامت بإجراءاتها القانونية اللازمة حيال ذلك، ووجهت إنذارا على يد محضر، وجاري استكمال كل الخطوات التي يكفلها القانون لحماية حقوق النادي وعدم المساس بها. حسبما نشر موقع "العين".

وقالت إدارة النادي إن الشركة الوطنية التي تعمل للصالح العام لا يمكن أن تقبل بأي حال للترويج لهذا الحدث الذي أسمته بالكاذب، معتبرة أنه سيتسبب في إشعال الفتنة بين جماهير الناديين، لا سيما بعد تصريحات مسؤولي النادي الأبيض عبر القناة.

اللقب رسميًا

وحصل الأهليرسميا على لقب نادي القرن الإفريقي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في شهر مايو عام 2001، في حفل كبير بمدنية جوهانسبيرج، الجنوب إفريقية، وتسلم رئيس القلعة الحمراء الراحل صالح سليم جائزة التتويج من رئيس الاتحاد الإفريقي السابق، وبعدها اعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بهذا اللقب وبعث تهنئة للنادي الأهلي بفوزه باللقب.

كما اعترفت الكثير من الأندية العالمية بنيل الأهلي للقب وهنأته على الفوز بها ومنها: ريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني، وغيرها من عمالقة أوروبا والعالم.

الأهلي يحتفل بلقب نادي القرن.. ويرفض تحركات الزمالك لسلبه حقه

مجلس إدارة الأهلي، برئاسة أسطورة الكرة المصرية والإفريقية السابق، محمود الخطيب، لم يقف صامتا إزاء ما يحدث، وكانت البداية بتجاهل شكاوى الزمالك حول أحقيته باللقب، وأقام في زكرى حصوله على الجائزة احتفالية كبيرة عبر شاشة قناته الفضائية، نقل خلالها تهنئة عدد كبير من نجوم وأندية العالم له بحصوله على اللقب.

وبدوره، هنأ الكاف عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، الأهلي بزكرى، فوزه بجائزة نادي القرن، وكتب: اليوم يكون قد مضى 20 عاماً على تتويج الأهلي المصري نادياً للقرن الإفريقي، ذكرى سعيدة.

كما رفض الأهلي بشدة اللافتة التي علقها نادي الزمالك، وأرسل منذ ساعات إنذارًا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وما لها من حماية قانونية، كما أن الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة، والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية.

وجاء في الإنذار، أنه بتاريخ 22 مايو عام 2000 منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية واكتسبت حماية قانونية، ولكن النادي فؤجي بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك، وكتب عليها: (نادي الزمالك.. نادي القرن الحقيقي).

وطالب الأهليفوراً بإزالة تلك اللافتات من محيط نادي الزمالك وأعلى مبانيه، وكذلك من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال 15 يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيًا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون.