تقرير.. الأهلي يحكم سيطرته علي هجوم الأوليمبي بضم طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلسلة من الصفقات قامت بها إدارة الأهلي في عهد الرئيس الحالي محمود الخطيب، حيث كانت السمة الأبرز هو شراء اللاعبين الشباب من مختلف أندية الدوري المصري.

آخر الصفقات التي تم الإعلان عنها كان من خلال التوصل لاتفاق مع نادي المقاولون العرب بشأن الحصول على خدمات الجناح الشاب طاهر محمد طاهر في صفقة ستكلف الخزينة الحمراء 20 مليون جنيه بجانب إضافات آخرى.

ما يظهر حاليًا هو استحواذ الأهلي على مهاجمي منتخب مصر الأوليمبي تحت 23 عامًا، وهو الأمر الذي كلّف الخزينة الحمراء لما يقرب من 130 مليون جنيه.

- البداية من صلاح محسن:

بداية سيطرة الأهلي على اللاعبين الشباب وتحديدًا من المنتخب الأوليمبي، من خلال صلاح محسن لاعب إنبي السابق، حيث حصل النادي الأحمر على خدمات صاحب الـ19 عامًا وقتها في صفقة قياسية قدرت بـ38 مليون جنيه، لتصنف هذه الصفقة بالأغلى في تاريخ دوري we المصري.

وتحمّل قيمة صفقة انتقال صلاح محسن من إنبي إلى الأهلي تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.

وشارك صلاح محسن مع الأهلي منذ انضمامه من صفوف إنبي في 32 مباراة ليسجل ثمانية أهداف في جميع المسابقات سواء كانت قارية أو محلية، بجانب صناعة تمريرة واحدة حاسمة، قبل أن يخرج اللاعب حاليًا للعب في صفوف سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وبعد انضمام صلاح محسن للأهلي، استمرت إدارة الأهلي في سلسلة الصفقات مع اللاعبين الشباب وهذا ما تم بالفعل من خلال التعاقد مع عمار حمدي القادم من صفوف النصر في صفقة قدرت بـ10 ملايين جنيه خلال صيف موسم (2018 - 2019).

ولم يحصل عمار حمدي على الفرصة المناسبة للمشاركة مع الفريق الأول، حيث لم يخض سوى مباراة واحدة وهو الأمر الذي جعله ينضم للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة ومنه إلى فريق طلائع الجيش خلال الموسم الحالي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي يرغب في استعادة اللاعب مرة أخرى خاصة بعد المستوى الذي ظهر عليه صاحب الـ21 عامًا مع المنتخب الأوليمبي المصري في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في مصر.

- 65 مليون في 2019:

عام 2019، وتحديدًا في فترة الانتقالات الشتوية، فتحت الإدارة الحمراء خزائنها من خلال استعارة رمضان صبحي على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي حيث كلفت هذه الإعارة 800 ألف جنيه إسترليني.

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إعارة رمضان بعد نهاية الموسم الماضي انتهت، وهو الأمر الذي دفع الإدارة الحمراء للتجديد مرة أخرى لمدة موسم كامل بمقابل مليون و600 ألف دولار مما يعني مجموع إعارة رمضان 2 مليون و400 ألف جنيه إسترليني (50 مليون جنيه) في موسم ونصف.

ويعتبر رمضان صبحي أحد أبرز لاعبي الأهلي قبل الإصابة التي تعرض لها، حيث أعلن رينيه فايلر أنه يرغب في استمرار صاحب الـ23 عامًا في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

الصفقة الثانية للأهلي في 2019، وهيّ الاستعانة بخدمات محمد محمود القادم من صفوف وادي دجلة في صفقة قدرت بـ15 مليون جنيه.

وعاني محمد محمود من حظ سيء بعد انضمامه للأهلي حيث لم يلعب سوى مباراتين أمام بيراميدز ثم سموحة وهو اللقاء الذي شهد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل أن تتجدد الإصابة مرة أخرى إلا أن اللاعب الشاب أصبح جاهزًا بعد عودته للتدريبات أمس الأربعاء.

- ثلاثي في انتظار الفرصة:

يمتلك الأهلي ثلاثة لاعبين تحت 23 عامًا من قوام المنتخب الأوليمبي، وهم :(ناصر ماهر - أحمد ياسر ريان - كريم نيدفيد).

ويلعب الثلاثي ناصر ماهر على سبيل الإعارة في صفوف فريق سموحة، في المقابل يشارك أحمد ياسر ريان مع الجونة على سبيل الإعارة أيضًا، أما كريم نيدفيد فقد غاب طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط ناصر ماهر بالانتقال إلى فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة مع بداية الموسم المقبل، إلا أن اللاعب لم يحسم مستقبله في انتظار نهاية الموسم الجاري.

وكان ناصر ماهر عاد إلى الأهلي مجددًا في ولاية المدرب حسام البدري بعد إعارة ناجحة مع سموحة في موسم (2017 - 2018)، قبل أن يخرج اللاعب مجددًا على سبيل الإعارة في مطلع الموسم الحالي.

في المقابل، انتقل أحمد ياسر ريان إلى صفوف الجونة في سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية، قبل أن تتجدد الإعارة مطلع الموسم الحالي بحثًا عن المشاركة في ظل تواجد أكثر من مهاجم رفقة الأهلي خلال الفترة الحالية.