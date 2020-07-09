أليسون: صلاح يقاتل لتسجيل الأهداف.. إنه يشعر بالجوع دائمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي عن "جوع" زميله المصري محمد صلاح لتسجيل الأهداف،

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول 3-1 على برايتون في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، قال أليسون: "هذا محمد صلاح، إنه جائع دائمًا لتسجيل الأهداف".

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وأضاف: "دائمًا ما يقاتل من أجل هدف، كما يساعد الفريق في الناحية الدفاعية، إنه موجود دائمًا لمساعدة الفريق للفوز في المباريات، إنها وظيفته وهو يحب القيام بها".

وساهم في تسجيل 103 هدف مع ليفربول خلال 104 مباراة (سجل 73 وصنع 30 تمريرة حاسمة).

جدير بالذكر أن ليفربول استطاع التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الغائبة عن ملعب آنفيلد منذ 30 عامًا.