تدريب على مجموعتين.. الزمالك يعود للمران لأول مرة بعد جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم الخميس، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام.
وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث خاضت مجموعة التدريب في الثامنة والنصف والأخرى في التاسعة والنصف.
وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش و عبدالله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام و أحمد عيد.
فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود علاء ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد.
وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدني.
وخاضت المجموعتين بعض التدريبات الخاصة برفع معدلات الرشاقة والمرونة.
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