اختياره لم يكن صدفة.. مدرب الترجي يشيد بصفقة النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال مجدي التراوي المدرب المساعد للترجي التونسي، إن حمدي النقاز مكسب للفريق، لافتًا إلى أن اختياره لم يكن صدفة.

وانتقل النقاز لاعب الزمالك السابق إلى صفوف الترجي التونسي بشكل رسمي قبل عدة أيام قادمًا من سودوفا الليتواني.

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وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "المغرب" التونسية، قال التراوي: "اختيار النقاز لم يكن صدفة بل يعود إلى الإمكانيات التي يمتلكها اللاعب التونسي إلى جانب الخبرة التي سيضيفها على خد دفاع الترجي".

وأضاف التراوي: "النقاز مكسب لفريق باب سويقة، وعلاقته المميزة بالعديد من عناصر الفريق ستسهل اندماجه مع المجموعة".

جدير بالذكر أن النقاز من ناشئ نادي النجم وانضم إلى صفوف الفريق الأول مطلع موسم 2013/2014 وظل في صفوفه 4 مواسم قبل رحيله إلى الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018، ثم انتقل إلى سودوفا الليتواني ومنه إلى الترجي.