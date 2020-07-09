وادي دجلة يقترب من التعاقد مع لاعب الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
اقترب نادي وادي دجلة، من حسم صفقة ظهير أيمن فريق الترجي التونسي إيهاب المباركي ليكون لاعبًا في صفوف الفريق الدجلاوي بداية من الموسم المقبل (2020 - 2021).
وأفاد مصدر من نادي وادي دجلة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الخميس، أن مسئولي دجلة توصلوا لاتفاق نهائي مع الظهير التونسي بصورة نهائية، حيث تم إرسال العقود لتوقيعها أمس الأربعاء.
ومن المقرر أن ينتقل المباركي إلى وادي دجلة في صورة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق "باب سويقة" في الموسم الحالي الأمر الذي جعل إدارة الترجي تقوم بانتداب حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق.
وارتبط المباركي صاحب الـ28 عامًا بالانتقال لعدة أندية من الدوري المصري لعل أبرزهم بيراميدز قبل أن ينجح فريق وادي دجلة في حسم الصفقة لصالحه.
واستطاع إيهاب المباركي مع الترجي أن يحقق العديد من الألقاب لعل أبرزها الفوز بمسابقة دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين على حساب الأهلي في (2018) والوداد البيضاوي في (2019).
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