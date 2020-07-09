مصدر لمصراوي: الأهلي لم يحسم بديل بيبو في لجنة التخطيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال مصدر الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم لم يحسم حتي الآن بديل خالد بيبو عضو لجنة التخطيط لقطاع الكرة والذي تم تعيينه مؤخرا في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة:" ربما يستمر خالد بيبو في منصبه داخل لجنة التخطيط التي تضم زكريا ناصف عضوا فيما يترأسها محسن صالح خاصة وأنه منصب استشاري واجتماعات اللجنة لا تتم بشكل حتي شبه يومي إلا لظروف معينة وخاصة جدا".

وأتم: "الخطيب مقتنع بخالد بيبو، وبعيدا عن توليه رئاسة قطاع الناشئين مؤخرا وهو المنصب الذي يحتاج جهد كبير منه يري أن دوره أيضا مهم في لجنة التخطيط لقطاع الكرة والنادي يحتاج لرؤيته ووجهة نظره في الملفات الهامة خاصة تلك التي تتعلق بالفريق الأول لكرة القدم".