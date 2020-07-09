مصدر يكشف لمصراوي سبب استبعاد حازم إمام من معسكر الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

كشف مصدر من نادي الزمالك، اليوم الخميس، أن قائد الفريق حازم إمام تم استبعاده من معسكر برج العرب، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - في تصريحات لمصراوي، أن عدم إجراء حازم إمام المسحة الطبية سبب استبعاده من معسكر الفريق.

وكان حازم إمام اعتذر عن إجراء المسحة أول أمس مع اللاعبين بسبب ظروف خاصة، إلا أنه من المقرر أن ينضم للمعسكر في وقت لاحق بعد إجراء المسحة.

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ومن المقرر أن يتوجه الفريق الأبيض إلى الاسكندرية، الخميس، لإقامة معسكر في برج العرب استعدادًا للفترة المقبلة والتي سوف تشهد استئناف مباريات دوري we المصري، بجانب مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعطى الضوء الأخضر على استئناف مسابقة دوري we المصري في السادس من أغسطس المقبل، حيث سيواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي في لقاء مؤجل.

وفي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في إطار مباريات دور نصف النهائي حيث ستقام المباراة من لقاء واحد على ملعب محايد في شهر سبتمبر المقبل.

وجاء هذا القرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نظرًا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وهو ما أدى إلى تعطيل من المنافسات القارية.