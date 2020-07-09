شوبير يكشف مفاجأة الزمالك وموقف رمضان وجمعة وعاشور من الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي اقترب من الحصول على خدمات رمضان صبحي والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي منذ يناير 2019.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" صباح الخميس، أن رمضان اقترب من البقاء مع الأهلي بصورة نهائية.

ويلعب رمضان صبحي على سبيل الإعارة مع الأهلي منذ يناير 2019 قبل أن تتجدد الإعارة لمدة عام كامل مطلع الصيف الحالي.

وتطرق شوبير للحديث عن صالح جمعة، قائلاً: "عقد صالح جمعة ممتد مع الأهلي لمدة موسمين، ومن المستحيل أن ينتقل اللاعب لصفوف الزمالك".

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أما بالنسبة لمستقبل حسام عاشور، فأوضح شوبير: "انتقال حسام عاشور لنادي الزمالك لن يكون مفاجأة نظرًا لانتهاء عقد اللاعب مع الأهلي".

وكان صالح جمعة عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية في الأهلي بعدما كان السويسري رينيه فايلر مستبعده طوال الموسم الحالي.

في المقابل، أصبح أمام حسام عاشور الأحقية في تحديد مستقبله؛ نظرًا لانتهاء عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف شوبير خلال نهاية حديثه عن مفاجأة من الزمالك وهو التعاقد مع لاعب الأهلي لكرة اليد رجب الوكيل "بكار" في عقد مدته موسمان.