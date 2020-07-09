بعد رغبة كارتيرون.. تقارير: الرجاء يخاطب الزمالك لاستمرار أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خاطب نادي الرجاء البيضاوي المغربي، مسئولي نادي الزمالك من أجل استمرار المغربي حميد أحداد رفقة الفريق حتى نهاية الموسم (2019 - 2020).

وبحسب مصدر لصحيفة "هسبورت" المغربية، فإن إدارة الرجاء أرسلت خطابًا للزمالك من أجل السماح بالاحتفاظ بخدمات أحداد حتى نهاية الموسم نظرًا للاستعدادات المقبلة سواء كانت محلية أو قارية.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أكد في تصريحات تليفزيونية يوم الأحد الماضي عن وجود رغبة من الفرنسي باتريس كارتيرون في إعادة أحداد مرة أخرى.

وكشفت الصحيفة المغربية، أن إدارة الرجاء تريد شراء عقد أحداد إلا أنها اصطدمت بالمطالب التعجيزية من جانب مرتضى منصور رئيس الزمالك والذي طلب بمليون ونصف دولار للتخلي عن اللاعب.

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الصحيفة أوضحت أن الرجاء إذا أراد التعاقد مع أحداد بصورة نهائية عليه دفع 950 ألف دولار لصالح الزمالك، وهو المبلغ الذي يراه النادي المغربي صعبًا في التوقيت الحالي.

وانتقل حميد أحداد إلى صفوف الرجاء البيضاوي مطلع الموسم الحالي قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

ويعتبر أحداد من أهم لاعبي الرجاء في الموسم الحالي حيث قاد فريقه للوصول إلى دور نصف النهائي سواء في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا، أو البطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال).

ومن المقرر أن يلتقي الرجاء بالزمالك في دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام المباراة من لقاء واحد على ملعب محايد في سبتمبر المقبل بحسب قرار أصدر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

أما عربيًا فخسر الرجاء لقاء الذهاب أمام الإسماعيلي في الإسماعيلية بهدف دون رد جاء عن طريق الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف من ضربة جزاء.