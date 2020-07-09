مانشستر يونايتد يحدد بديل سانشو من برشلونة

حدد مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي البديل المناسب حال الفشل في إتمام صفقة جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وضع الشياطين الحمر أعينهم على عدد من اللاعبين لإيجاد بديل سانشو.

ويعد سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند، هو الهدف الأول لمسؤولي مانشستر يونايتد حيث ارتبط بالانتقال للشياطين الحمر منذ فترة طويلة عقب تألقه رفقة

ناديه طوال الفترة الماضية، ويمتلك اليونايتد الأموال الكافية لحسم الصفقة ولكن أبقوا خياراتهم مفتوحة من أجل تحديد البدائل الهجومية.

وأكدت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن مانشستر يونايتد حدد 50 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم سانشو لكن بوروسيا دورتموند طالبوا بضعف القيمة المطلوبة، وأشارت صحفية "ميرور"

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البريطانية، أن مانشستر يونايتد خصص مبلغ أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني نظير ضم اللاعب.

ويعد سانشو خيارًا مناسبًا لخطط سولشاير في مانشستر يونايتد حيث يرغب النرويجي في إضافة العديد من المواهب الشابة المحلية وأثبت أنهم بإمكانهم جلب لاعبين بمقابل مادي ضخم مثلما حدث في صفقة هاري ماغواير مدافع الفريق، وأفادت التقارير أن مانشستر يونايتد وضع عثمان ديمبيلي تحت المجهر كخليفة لسانشو في حال فشل التعاقد معه.

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