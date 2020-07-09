بعثة الزمالك تغادر إلى برج العرب

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متوجهة إلى الإسكندرية من أجل الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب لمدة أسبوعين.

كان الفريق خاض أول تدريباته اليوم بعد العودة وخضوع اللاعبين لمسحات كورونا للاطمئنان عليهم.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع أمير مرتضى منصور،

المشرف العام على فريق الكرة بالنادى، لمناقشة ملف الصفقات الجديدة.

طرح أمير مرتضى ملف الصفقات وتفاصيل احتياجاته من تلك الصفقات، خصوصًا أن مجلس إدارة النادى حسم أكثر من صفقة بشكل رسمى لكن لن يتم الإعلان عنها فى الوقت

الحالي.

أكد أمير للمدرب الفرنسى أنه سيتم حسم الصفقات التى سيحددها والمراكز التى تحتاج إلى تدعيم فى الموسم المقبل.. وسيكتفى الزمالك بحسم 5 صفقات كأقصى حد، فى ظل اتخاذ قرار مشترك بين إدارة النادى وكارتيرون بإبرام صفقات قليلة وفق احتياجات الفريق فقط.

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