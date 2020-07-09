الإسماعيلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع عبدالرحمن مجدي

كشف النادي الإسماعيلي حقيقة ما تداول الفترة الحالية حول مفاوضات النادي الأهلي لضم عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الدراويش.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الوفد" انهم لم يتلقوا عروض رسمية من جانب النادي الأهلي أو من نادي أياكس الهولندي لضم لاعب الفريق وتجم المنتخب الأوليمبي.

وواصل قائلًا أن ما يتم تداولة الفترة الأخيرة حول مفاوضات الأهلي مع اللاعب عار

تمامًا من الصحة مشيرًا أن عبدالرحمن مجدي من القوام الأساسي للفريق ومن الصعب التفريط في اللاعب.

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وكان عبدالرحمن مجدي أعلن الموسم الجاري، عن تجدد عقده مع القلعة الصفراء لمدة خمس مواسم .

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وأكد مجدي في تصريحات تلفزيونية إنه فضل الاستمرار مع الإسماعيلي رغم العروض العديدة التى تلقاها

في الفترة الأخيرة .

أضاف مجدي قائلاً أنه تلقى عروض محلية عقب التتويج مع المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه لم يرحل إلا بعرض مناسب للدراويش مشيرًا أنه هو من صنع أسمة .

وواصل عبدالرحمن مجدي قائلًا أنه جدد عقدة مع الإسماعيلي على بياض لمدة خمسة مواسم دون تفكير، مشيرًا أنه لم يرحل عن صفوف الفريق إلا بموافقتهم .

وأختتم مجدي قائلًا أنه متأكد أن النادي اذا تلقى عروض لصالحة فإنه سيتخذ القرار المناسب لمصلحته .

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