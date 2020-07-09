الزمالك يستأنف تدريباته على مجموعتين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم الخميس، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور، وذلك بمقر النادي.

تم تقسيم اللاعبين في تدريبات الزمالك إلى مجموعتين، حيث خاضت مجموعة التدريب في الثامنة والنصف والأخرى في التاسعة والنصف.

وضمت المجموعة الأولى كلًا من محمود

الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد

صبحي ومحمود علاء ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد.

خاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدني.

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كما خاضت المجموعتان بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، وذلك تحت قيادة الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وأمير عبدالعزيز، المدرب العام، وأحمد عبدالرؤوف، المدرب المساعد.

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