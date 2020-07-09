صور.. بيدرو بارني يعود لقيادة تدريبات الجونة

عاد البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الجونة، لقيادة مران الفريق الجماعي عقب وصوله إلى مصر بنهاية الأسبوع الماضي، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة ترحيب بعودة المدرب قائلة:

"مرحبًا بعودتك بيدرو".

وحرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الطيبة الخاصة بعودة النشاط الرياضي، خلال التدريبات التي خاضها اللاعبون اليوم الخميس تحت

قيادة بيدرو بارني.

واستأنف فريق الجونة لكرة القدم التدريبات، للمرة الأولى، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، عقب فترة توقف طويلة لنشاط كرة القدم، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وحرص الجميع في التدريبات على تطبيق التعليمات الاحترازية، حيث ظهر التباعد بين اللاعبين، وكذلك ارتداء الجهاز الفنى والإدارى للكمامة، وكذلك الماسك الواقى.