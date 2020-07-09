تعرّف على الحالة الخامسة المصابة بكورونا في الزمالك

تكشف "الوفد"، الحالة الإيجابية الخامسة في الزمالك المصابة بفيروس كورونا وفقًا لنتائج مسحات الفريق. قال المصدر إن الحالة الخامسة هي محمد السيد ميشو، أخصائي التأهيل بالفريق. حالة كورونا جديدة في الزمالك كشف مصدر باتحاد الكرة عن ظهور حالة إيجابية جديدة في الزمالك مصابة بفيروس كورونا. عن ظهور حالة إيجابية جديدة في الزمالك مصابة بفيروس كورونا. قال المصدر إن مسحات كورونا الخاصة بالزمالك أظهرت حالة جديدة بعد إصابة مصطفى فتحي وكريم بامبو Advertisements واثنين من الجهاز الإداري والطبي. واثنين من الجهاز الإداري والطبي. ولفت إلى أن كريم بامبو أجرى مسحته منفردًا على نفقته، وبالتالي كان يجب على الزمالك إبلاغ اتحاد الكرة بنتيجتها، لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي اعتقد مسؤولو الاتحاد أن اللاعب سليم في البداية. اقرأ أيضًا..

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