شوبير يفجرها: لاعب الأهلي الدولي ينضم لـ"الزمالك"

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، صباح اليوم الخميس، عن انضمام لاعب القلعة الحمراء الدولي إلى صفوف الزمالك.
قال شوبير إن عمر بكار، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، انتهى عقده مع المارد الأحمر ووقع بالفعل لصفوف نادي الزمالك.
وأكد شوبير أن عمر بكار يتمتع بإمكانات عالية، وسيكون مكسبًا كبيرًا لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.
وعلى جانب آخر، أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضيبالنادي الأهلي، أن ناديه أنهى إجراءات الاتفاق على ضم محسن رمضان، لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد؛ لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.
وأوضح، أن الأهلي تسلم الاستغناء الخاص باللاعب من نادي هليوبوليس، عقب انتهاء فترة إعارته مع نادي مضر السعودي، حيث أتم النادي الاتفاقات كافة الخاصة بالحصول على
وأشار «عبدالقادر» إلى أن «محسن رمضان» وقع على أوراق الانتقال إلى الفريق، وانضم إلى التدريبات الجماعية، تحت قيادة طارق محروس، المدير الفني للفريق.
وأضاف، أن ضم رمضان يأتي في إطار تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر، خصوصًا أنه لاعب دولي، ويملك مقومات مميزة، ويعد إضافة كبيرة للفريق وللمنافسة على كل البطولات.
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