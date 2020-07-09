اخبار الرياضه

حالة كورونا جديدة في الزمالك

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 كشف مصدر باتحاد الكرة عن ظهور حالة إيجابية جديدة في الزمالك مصابة بفيروس .

 قال المصدر إن مسحات كورونا الخاصة بالزمالك أظهرت حالة جديدة بعد إصابة مصطفى فتحي وكريم

بامبو واثنين من الجهاز الإداري والطبي.

 ولفت إلى أن كريم بامبو أجرى مسحته منفردًا على نفقته، وبالتالي كان يجب على الزمالك

إبلاغ اتحاد الكرة بنتيجتها، لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي اعتقد مسؤولو الاتحاد أن اللاعب سليم في البداية.

 

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