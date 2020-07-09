تدريبات بدنية شاقة في مران الإسماعيلي اليوم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي صباح اليوم الخميس تدريباته إستعدادًا لإستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز . وشهد المران الصباحى الذى خاضه الدراويش تدريبات بدنية من الدرجة الأولى حيث حفل المران بالعديد من الجوانب البدنية منها تدريبات قفز الحواجز والجرى حول الملعب. من الجوانب البدنية منها تدريبات قفز الحواجز والجرى حول الملعب. ويتطلع جهاز الدراويش بقيادة الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لاستعادة اللياقة البدنية للاعبين بشكل سريع قبل استئناف المنافسات الرسمية بعد توقف النشاط حول العالم أجمع لما يزيد عن 100 يوم بعد تفشى جائحة بشكل سريع قبل استئناف المنافسات الرسمية بعد توقف النشاط حول العالم أجمع لما يزيد عن 100 يوم بعد تفشى جائحة كورونا ومن المقرر أن يخوض لاعبي الفريق مران مساء اليوم سيتخلله مجموعة من التدريبات الفنية والخططية المتنوعة. أقرأ أيضًا ..

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