تريزيجية يقود تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام مانشستر يونايتد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، المحترف لدى صفوفة المصريان أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجية، نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الخميس على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج". تنطلق مباراة أستون فيلا ومانشتر يونايتد في تمام الساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، في حين تكون مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت المملكة العربية التاسعة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، في حين تكون مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية تذاع مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق نوفل الباشي. 2 المشفرة بتعليق نوفل الباشي. اقرأ أيضًا .. وجاء تشكيل أستون فيلا المتوقع كالتالي: في حراسة المرمى: بيبي رينا Advertisements خط الدفاع: كونسا، هوس، مينجز، تايلور خط الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، تريزيجيه في الهجوم: الغازي، دافيس، جريليش ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 55 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة .

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