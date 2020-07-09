رياضة | أبرز الأرقام القياسية للملك المصري "محمد صلاح" خلال مشواره مع ليفربول الإنجليزي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر أبرز الأرقام القياسية للملك المصري "محمد صلاح" خلال مشواره مع ليفربول الإنجليزي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تحقيق الأرقام القياسية خلال رحلته الاحترافية في إنجلترا، وذلك بعدما سجل ثنائية وصنع هدفًا آخر في شباك فريق برايتون خلال المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة البريميرليج والتي حسم الريدز لقبها منذ جولتين.

ورفع "صلاح" رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لـ 19 هدفًا، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين، بفارق 3 أهداف فقط عن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي متصدر الترتيب برصيد 22 هدفًا، ويسعي نجم الفراعنة لحصد جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه بعد تتويجه بالجائزة في الموسمين الماضين.

محمد صلاح أصبح ايضًا أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يساهم في 100 هدف بالدوري الإنجليزي وذلك خلال 104 مباراة متفوقا على مايكل أوين، وروبي فاولر وستيفن جيرارد.

كما أصبح رابع أكثر لاعب مساهمة في أهداف مع نادي ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد ستيفن جيرارد 212 هدفًا، وروبي فاولر 158 هدفًا، ومايكل أوين 148 هدفًا.

ووصل رصيد أهداف "صلاح" مع ليفربول في الدوري الإنجليزي لـ73 هدفًا، ويحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز في البريميرليج خلف كل من، روبي فاولر 128 هدفًا، وستيفن جيرارد 120 هدفًا، ومايكل أوين 118 هدفًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام القياسية لـ"محمد صلاح" خلال مشواره مع ليفربول منذ انضمامه لصفوف الفريق عام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي:-

- أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي بمسماه الحديث "بريميرليج" بعدما سجل 32 هدفًا موسم 2017 / 2018، متفوقا على آلان شيرر، ولويس سواريز، وكريستيانو رونالدو وسجل كل منهما 31 هدفًا.

- أكثر لاعب إفريقي تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا موسم 2017 / 2018.

- الهداف التاريخي لفريق ليفربول في موسم واحد برصيد 32 هدفا، متفوقا على الأورجواياني لويس سواريز لاعب الفريق السابق والذي سجل 31 هدفًا في موسم 2013 – 2014.

- أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يساهم في تسجيل وصناعة 100 هدف بالدوري الإنجليزي، وفعلها خلال 104 مباراة، وتفوق على مايكل أوين الذي حقق هذا الإنجاز في 148 مباراة، وروبي فاولر في 159 مباراة وستيفن جيرارد في 212 مباراة.

- ثاني أسرع لاعب يساهم في تسجيل وصناعة 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي بمسماه الحديث "بريميرليج" حيث وصل إلي هذا الإنجاز في 116 مباراة، ويسبقه الأسطورة آلان شيرر وساهم في 100 هدف خلال 100 مباراة.

- محمد صلاح ثاني لاعب مصري يخوض 100 مباراة أو أكثر في الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، بعد أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، الذي خاض 180 مباراة بالبطولة حتي الآن.

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- أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 34 مباراة مختلفة خلال موسم واحد 2017 / 2018.

- محمد صلاح أفضل هداف مع ليفربول في موسمه الأول، حيث سجل 44 هدفًا في مختلف البطولات موسم 2017 / 2018، كما أنه ثاني أكثر لاعب تهديفًا للريدز في موسم واحد بعد الأسطورة ايان راش والذي سجل 47 هدفًا.

- أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسري في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، وسجل 25 هدفًا في موسم 2017 / 2018، متفوقا على الأسطورة روبي فاولر والذي سجل 19 هدفًا موسم 1994 / 1995.

- أفضل هداف في تاريخ ليفربول في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفًا متساويا مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، وأكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة.

- أول لاعب يتوج بجائزة بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 3 مرات في موسم واحد.

- أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في مرمي 17 فريقًا خلال موسم واحد.

- أول لاعب مصري وعربي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لـ"هداف" الدوري الإنجليزي، كما أنه ثاني لاعب إفريقي واللاعب الثاني في تاريخ ليفربول الذي يتوج بالجائزة في موسمين متتاليين.

- أكثر لاعب مصري تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 75 هدفًا في 117 مباراة، متفوقا على أحمد حسام "ميدو" والذي سجل 22 هدفًا خلال 94 مباراة بالبطولة.

- أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفًا بجميع المسابقات في ثلاثة مواسم متتالية منذ مايكل أوين في الفترة بين (2000-2003).

- أول لاعب مصري في التاريخ يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، ويتوج بلقب البطولة الأوروبية، وذلك مع ليفربول الإنجليزي عام 2019 على حساب توتنهام هوتسبير.

- أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" وثاني لاعب عربي بعد الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

- أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بكأس العالم للأندية وذلك مع فريق ليفربول عام 2019، وثاني لاعب عربي يحصد لقب البطولة بعد المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد.

- حصد محمد صلاح الكثير من الجوائز الفردية خلال مشواره مع ليفربول الإنجليزي، كما توج خلال تواجده ضمن صفوف الريدز بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين متتاليتين عامي 2017، 2018.