رياضة | فروم بطل سباق فرنسا للدراجات يغادر فريق إنيوس نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر فروم بطل سباق فرنسا للدراجات يغادر فريق إنيوس نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فريق إنيوس في بيان يوم الخميس إن متسابقه البريطاني كريس فروم بطل سباق فرنسا للدراجات أربع مرات سيترك الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وقال ديف بريلسفورد مدير عام الفريق:" ينتهي عقد كريس الحالي في ديسمبر واتخذ الآن قرارا بعدم تمديده".

أصدرنا هذا الإعلان بصورة مبكرة عن المعتاد لوضع حد للتكهنات ومساعدة الفريق على التركيز على السباقات المقبلة.