رياضة | الزمالك يخوض تدريباته على مجموعتين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يخوض تدريباته على مجموعتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور وذلك بمقر النادي .

وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث خاضت مجموعة التدريب في الثامنة والنصف والأخرى في التاسعة والنصف .

وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش و عبدالله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام و أحمد عيد.

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فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود علاء ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد.

وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدني.

كما خاضت المجموعتين بعض تدريبات الرشاقة والمرونة وذلك تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، وامير عبدالعزيز المدرب العام واحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد .